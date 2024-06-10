ارتفاع مؤشر الدولار عالميا مقتربا من أعلى مستوياته في 4 أسابيع

ارتفع مؤشر الدولار فوق 105 نقطة، اليوم الاثنين، متجهًا نحو أعلى مستوياته في أربعة أسابيع، حيث يستعد المستثمرون لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين هذا الأسبوع.

ارتفع مؤشر الدولار

وفي يوم الجمعة الماضي، ارتفع المؤشر بنسبة 0.8% بعد أن دفعت بيانات الوظائف الأمريكية القوية المتداولين إلى تقليص توقعاتهم بتخفيض أسعار الفائدة الفيدرالية، بحسب مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics».

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 272 ألف وظيفة في مايو الماضي، وهو أعلى بكثير من القراءة المنقحة البالغة 165 ألف وظيفة في أبريل الماضي، وأعلى بكثير من التوقعات البالغة 185 ألف وظيفة، أيضًا، شهدت الأجور زيادة بنسبة 0.4%، أي ضعف ما كانت عليه في أبريل، وتجاوز التوقعات البالغة 0.3%.

وتشهد الأسواق الآن تخفيضًا واحدًا فقط لسعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، والذي من المتوقع أن يحدث في نوفمبر.

واستفاد الدولار أيضًا من الانخفاض الحاد في اليورو وسط حالة من عدم اليقين السياسي في أوروبا، بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد خسارة كبيرة أمام حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان في انتخابات الاتحاد الأوروبي يوم الأحد.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985.

توقعات مؤشر الدولار

ارتفع مؤشر DXY بنسبة 0.3942 أو 0.38% إلى 105.3350 نقطة اليوم الاثنين، من 104.9409 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 104.93 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم تداوله عند 105.85 نقطة خلال 12 شهرًا.