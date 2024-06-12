«البيئة»: 46 مليون زيارة افتراضية لمحميات مصر الطبيعية خلال عامين

شهدت محميات مصر الطبيعية 46 مليون زيارة افتراضية خلال العامين الماضيين، وذلك بفضل تقنية الواقع المعزز التي توفرها حملة «إيكو ايجيبت» التابعة لوزارة البيئة مجانًا على موقعها الرسمي.

رحلة افتراضية عبر 12 محمية طبيعية

تتيح الحملة لزوارها من جميع أنحاء العالم استكشاف جمال 12 محمية طبيعية من أصل 30 محمية مصرية، تشمل:

- محميات سيناء: سانت كاترين.

- محميات الصحراء الشرقية: وادي الجمال، وادي الحيتان، الصحراء البيضاء.

- محميات الصحراء الغربية: الواحات البحرية، وادي سنور.

- محميات وادي النيل: وادي دجلة، رأس محمد، نبق.

تجربة غنية بالمعلومات

تُقدم هذه الزيارات الافتراضية تجربة غنية بالمعلومات، حيث يمكن للزائر التعرف على: أهم معالم المحمية الطبيعية من تضاريسها ونباتاتها وحيواناتها، والتاريخ والثقافة ومعلومات عن تاريخ المحمية وثقافتها المحلية، والسكان المحليين وعاداتهم وتقاليدهم.

تجربة واقعية عبر الواقع المعزز

تمّ تصميم تجربة الواقع المعزز لتناسب جميع الأجهزة، بما في ذلك الهواتف الذكية والحواسيب، كما تتوفر تجربة استثنائية باستخدام نظارات الواقع الافتراضي، والتي تُضفي على الزيارة شعورًا وكأن الزائر يتواجد داخل المحمية الطبيعية.