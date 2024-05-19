فيضانات قاتلة تجتاح أفغانستان.. ومصرع عشرات الأشخاص (فيديو)

أعلن مسؤولون في حركة طالبان، أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة الموسمية، أسفرت عن وفاة ما لا يقل عن 68 شخصًا في أفغانستان، وذلك استنادًا إلى بيانات أولية، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

الفيضانات تجتاح البلاد

وأكد عبد الواحد حماس، المتحدث باسم حاكم ولاية غور غرب أفغانستان، وفاة 50 شخصًا في الولاية جراء الفيضانات، وأشار إلى أن الولاية تكبدت خسائر مالية كبيرة جراء تضرر آلاف المنازل والممتلكات، وتدمير مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية، وفي الوقت نفسه، توفي 18 شخصًا وأصيب اثنان آخران في ولاية فارياب بالشمال وتعرضت الممتلكات والأراضي في أربع مناطق لأضرار جسيمة، وأفاد عصمت الله مرادي، المتحدث باسم حاكم الولاية، بأن نحو 300 رأس من الماشية لقوا حتفهم.

وصرح برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة على منصة «إكس» بأن منطقة غور تعرضت لأكبر درجات الدمار جراء السيول، مما أثر على 2500 أسرة، وأوضحت المنظمة أن فرق التقييم التابعة لبرنامج الأغذية العالمي متواجدة في المنطقة لتقديم المساعدة.

في أعقاب فيضانات قاتلة... مشاهد ترصد حجم الدمار الذي طال المنازل والطرقات غرب #أفغانستان#نكمن_في_التفاصيل pic.twitter.com/2UlloLeVgy — Independent عربية (@IndyArabia) May 18, 2024

وعبر كبير المتحدثين باسم حكومة طالبان عبر منصة إكس، عن تعازيه لفقدان الأخوة الأفغان، وحث السلطات المسؤولة على تقديم الدعم الضروري لتخفيف المعاناة، كما دعا المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدة للمناطق المتضررة.

أمطار غزيرة تدمر البلاد

وفي الأسبوع الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي أن الأمطار الموسمية الغزيرة وغير المعتادة أسفرت عن وفاة أكثر من 300 شخص وتدمير آلاف المنازل، معظمها في ولاية بغلان الشمالية، التي تعرضت للسيول في 10 مايو.

وأشارت التقارير إلى أن الناجين من الكارثة في ولاية بغلان تُركوا دون مأوى أو مصدر رزق، وتزيد من تعقيد الوضع حقيقة أن معظم مناطق بغلان غير قابلة للوصول عن طريق الشاحنات، وتم تأكيد على استخدام كل البدائل الممكنة لتقديم المساعدة الغذائية للناجين.