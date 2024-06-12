إلغاء عروض خاصة واحتفالات حدادا على رحيل المنتج فاروق صبري

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني مع رحيل المنتج والسيناريست الكبير فاروق صبري، رئيس غرفة صناعة السينما الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وغيّم ظلال الحزن بسبب رحيل المنتج الكبير فاروق صبري الذى أثرى الحياة الفنية في مصر بعديد من الأعمال الهامة في السينما والمسرح، على العديد من الفعاليات والاحتفالات في الوسط الفني والسينمائي، حيث قررت إدارة مهرجان جمعية الفيلم تأجيل الحفل الختامي وتوزيع جوائز وتكريمات دورة اليوبيل الذهبي للمهرجان بسبب رحيل فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما.

وأوضحت إدارة مهرجان جمعية الفيلم في بيان صحفي، أن سيتم الإعلان عن ميعاد حفل توزيع الجوائز في وقت لاحق.

إلغاء العرض الخاص لـ «اللعب مع العيال»

كما تم إلغاء العروض الخاصة لفيلم «اللعب مع العيال» للمخرج شريف عرفة وبطولة محمد عادل إمام بسبب حالة الحداد على رحيل المنتج الكبير، وتتسع القائمة أيضا لتتضمن فيلم «عصابة المكس» بطولة أحمد فهمي بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، لنفس السبب.