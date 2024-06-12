«الشيوخ» يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ صباح اليوم، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى.

وقال عبدالرازق: «يطيب لي باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم لكم بخالص التهاني والأمنيات القلبية بحلول عيد الأضحى، أعاده الله عليكم بموفور الصحة، وعلى شعب مصر العظيم وأمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات».

وأضاف: «ينتهز مجلس الشيوخ هذه المناسبة الدينية الطيبة ليؤكد لكم أنّنا نستلهم من قيمها التضحية والفداء من أجل وطننا الغالي تحت قيادتكم الحكيمة، داعين المولى عز وجل أن يعينكم على ما أقامكم فيه، وأن يسدد خطاكم ويوفقكم لمّا فيه خير البلاد والعباد. وكل عام وأنتم بخير».