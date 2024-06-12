الفنان حسين الجسمي يحيي حفلين في عيد الأضحى المبارك

يحيي الفنان الإماراتي حسين الجسمي، حفلين غنائيين في عيد الأضحى، أولهما في مهرجان ليلة عمر 2024 بالكويت يوم 18 يونيو الجاري ضمن فعاليات صيف الكويت، ويشاركه الحفل، الفنانة العراقية رحمة رياض.

حفلات حسين الجسمي في عيد الأضحى المبارك

وضمن فعاليات احتفالات «العيد في دبي»، يحيي «الجسمي» في الإمارات حفلًا ضخمًا يوم 21 يونيو، وبمشاركة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، ومن المتوقع أنّ يحمل الحفلان شعار كامل العدد نظرًا للإقبال الجماهيري على شراء التذاكر، وسيقدم الفنان حسين الجسميرفقة فرقته الموسيقية، مجموعة من المفاجآت المتنوعة الجديدة لأول مرة أمام جمهوره.

ويأتي الحفلان بعد النجاح الكبير الذي حققه الفنان حسين الجسمي مع الجمهور الأردني في حفل المدرج الروماني في عمّان، الذي أحياه بمناسبة زفاف ولي العهد بالمملكة الأردنية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة الحسين، وسط أجواء احتفالية كبيرة.

أغنيات حسين الجسمي

وطرح «الجسمي» 4 أغنيات من مجموعة الأغاني الذي قدمها بالحفل عبر قناته الرسمية على YouTube، وتضمنت «يا بيرقنا العالي» بأسلوب العزف على آلة البيانو، وأغنية «ما بحبك» و«حتة من قلبي» و«الطير».