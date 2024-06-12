3 وعكات صحية لطلاب في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ

رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، إصابة 3 طلاب في 3 لجان امتحانات بمركزي سيدي سالم، ودسوق، أثناء أداء امتحان مادتي «الاقتصاد، والإحصاء» في الثانوية العامة، وجرى نقلهم إلى مستشفى سيدي سالم المركزي ومستشفى دسوق العام.

تفاصيل إصابة الطلاب

ووفق ما ذكره مصدر طبي مسؤول في مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، فإنّ لجنة الشهيد أحمد ياسر الثانوية بنات بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، شهدت إصابة طالبة تدعى «ب. م. ع»، 18 عاما، مصابة بارتفاع في درجات الحرارة وقيء، ونقلت إلى مستشفى سيدي سالم المركزي.

وأضاف المصدر: «أُصيبت طالبة في لجنة مدرسة سيدي سالم الإعدادية بنات تدعى (م. ع. ع) 17 عاما، بحالة إغماء أثناء أداء الامتحان لتقوم الفرق الطبية بإسعافها وتقديم الدعم الطبي اللازم لها، واستكملت الامتحانات، وأُصيب طالب بلجنة مدرسة سعد شتا الثانوية بدسوق يدعى (م. أ. ا)، 17 عام بحالة إغماء، ليجري نقله إلى مستشفى دسوق العام».

وأكد المصدر، تقديم الخدمات والإسعافات الطبية اللازمة للطلاب، لافتا إلى أنّ جميع الحالات مستقرة وخرجت بسلام لمباشرة الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة 2024

ويؤدي 25 ألفا و414 طالبا وطالبة من طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بمحافظة كفر الشيخ، ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة 2024، اليوم في مادتي «الاقتصاد، والإحصاء»، بـ76 لجنة رئيسية على مستوى المحافظة.