اجتماع برلماني لحل مشكلة أبراج نفق الهرم في حضور محافظ الجيزة

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عقد جلسة بحضور محافظ الجيزة بعد إجازة عيد الأضحى لمناقشة ملف وحدات برج نفق الهرم.

تضرر ملاك وحدات

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني في اجتماعها الآن، على خلفية طلب الإحاطة المقدم من النائب زكي عباس، بشأن تضرر ملاك وحدات برج نفق الهرم 175 أسرة من عدم قيام محافظة الجيزة بتشطيب واجهة البرج من الخارج وتوصيل المرافق والخدمات الداخلية للوحدات، وتسويف المحافظة في هذا الأمر منذ ثلاثين عامًا بالرغم من سداد الملاك لكامل الثمن.

إيجاد حلول

وطالب النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، الحكومة بإيجاد حلول جذرية لرفع المعاناة عن الأهالي المتضررين، مطالبا ممثل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بتوضيح دورها في حل الأزمة الخاصة بتضرر ملاك وحدات برج نفق الهرم وهم 175 أسرة.

إنهاء معاناة

وانتقد رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب احمد السجيني، القيادات التنفيذية في محافظة الجيزة ممثلة في سكرتير عام المحافظة والمستشار القانوني بسبب عدم تقديم أي حلول فعلية لإنهاء معاناة أهالي برج الهرم.