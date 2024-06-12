«السياحة»: عقد ندوات دينية للحجاج بمخيمات عرفات ومنى

أكد ناصر تركي رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي، أنّ هناك عددًا من الوعاظ وأئمة الأوقاف سيتواجدون بمخيمات حجاج السياحة خلال فترة تواجدهم بمنى وعرفات، وذلك لتعريف ضيوف الرحمن بكيفية أداء المناسك بصورة صحيحة، والرد على استفساراتهم كافة الخاصة بالحج، موضحًا أنّ هؤلاء الوعاظ سيلقون خطبة عرفات على حجاج السياحة يوم السبت المقبل.

تنظيم ندوات دينية

وأشار إلى أن العديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي فئة الـ5 نجوم، استعانت بعدد من الوعاظ وأئمة الأوقاف لمساعدة الحجاج على أداء المناسك بصورة صحيحة، موضحا أنّ هناك ندوات دينية يتم تنظيمها على مدار يوم عرفة حتى وقت النفرة من عرفات إلى المزدلفة يوم السبت المقبل.

إعداد مذكرة تفاهم بين الطرفين

وأوضح أنّ غرفة شركات السياحة اتفقت مبدئيًا مع دار الإفتاء المصرية، على البدء في إعداد مذكرة تفاهم بين الطرفين لتوفير أفضل سبل التوعوية للحجاج والمعتمرين المصريين، والاستعانة بالمكانة العالمية والدينية والفقهية لدار الإفتاء وعلمائها الأجلاء في توعية الحجاج والمعتمرين بصحيح مناسكهم، وإزالة أي لبث أو جدل أو غموض لديهم فيما يخص مناسك الحج والعمرة، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم توقيع مذكرة التفاهم والبدء في تنفيذها في أقرب وقت.