ماذا تفعل في حالة فقدان بطاقة نسك خلال موسم الحج؟.. وزارة الحج توضح

كشفت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عبر منصتها على موقع التغريدات القصيرة «إكس»، لضيوف الرحمن، ما يجب فعله في حالة فقدان بطاقة نسك خلال موسم الحج 2024، والتي أكدت ضرورة أن يحملها الحاج طول الوقت لتسهيل استكمال أداء المناسك المقدسة دون تعقيدات إذ أن فقدان البطاقة قد يتسبب في صعوبات للحاج وقد لا يستطيع أداء المناسك.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» ضمن موضوعاتها الخدمية التي تنشر طوال اليوم، إرشادات وزارة الحج والعمرة في حالة فقدان بطاقة نسك خلال موسم الحج 2024، في السطور التالية:

فقدان بطاقة نسك خلال موسم الحج 2024

وأوضحت الوزارة في أحد منشوراتها على موقع إكس، «في حالة فقدان بطاقة نسك خلال موسم الحج، فيجب على ضيوف الرحمن التواصل مع الجهات المختصة، كي تستكمل رحلتك بيسر».

ويمكن التواصل مع الجهات المختصة من خلال إبلاغ قائد المجموعة، لطباعة بطاقة جديدة.

أو الدخول على تطبيق نُسُك، لاستخدام البطاقة الرقمية عند الطلب.

إبلاغ أقرب رجل أمن والذي سيقوم بإرشادك للإجراءات المطلوبة.

وفي كل الأحوال يمكن للحاج الاتصال على الرقم الذي خصصته وزارة الحج والعمرة وهو 1966.

نصائح مهمة للحجاج

ووجهت وزارة الحج والعمرة عددا من النصائح لضيوف الرحمن، من أجل تسهيل إجراءات المناسك المقدسة، والتي منها أن يكون مع الحاج نسخة إضافية من بطاقة نسك على الهاتف المحمول، أو البريد الالكتروني، حتى تسهل عملية استخراج أخرى في حالة فقدانها، والإبلاغ فورًا في حالة عدم إيجادها حتى لا تتعرض لأي صعوبات أو مشاكل خلال أداء مناسك الحج.