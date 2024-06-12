آخر تحديث لأسعار الذهب في سوق الصاغة.. عيار 21 بكام؟

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في سوق الصاغة الآن 3110 جنيهات للشراء، و3090 جنيهًا للبيع، وترصد «الوطن» أسعار الذهب، وفقًا لآخر تحديثات لشعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة 3554 جنيهًا للشراء، 3531 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في محال الصاغة 2666 جنيهًا للشراء، 2649 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة الآن 2073 جنيهًا للشراء، و2059 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 22 في محال الصاغة الآن 3263 جنيهًا للشراء، و3242 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب في الوقت الحالي بمحال الصاغة إلى 24 ألفًا و880 جنيها.