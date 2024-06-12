أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 12-6-2024 في مختلف الأسواق 

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 12-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الفاكهة بمختلف أنواعها في الأسواق، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة اليوم بالأسواق

سجل سعر كيلو الموز البلدي نحو 18.99 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو التفاح المحلي نحو 33.06 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو الخوخ نحو 34.92 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو البرقوق نحو 41.81 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو النبق نحو 29.4 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو الموز المغربي نحو 19.89 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو البلح العجوة نحو 46.55 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو التفاح الجولدن بنحو 61.4 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو العنب المستورد بنحو 43.56 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو الكنتالوب نحو 15.89 جنيه.

جاء متوسط سعر كيلو المانجو البلدي نحو 49.75 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو اللارنج بنحو 8.08 جنيه بالأسواق.