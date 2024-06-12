ندوات دينية في مقار إقامة حجاج السياحة بمكة المكرمة (صور)

واصلت بعثة الحج السياحي تنظيم عدد من الندوات الدينية والتوعوية لحجاج السياحة لتوعيتهم بكيفية أداء المناسك وإزالة أي لبس لديهم في أداء مناسك الحج.

ضمان صحة أداء مناسك الحج

وقال أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، إنّ الندوات شارك بها عدد من مشايخ وزارة الأوقاف والأزهر الشريف المرافقين للبعثة يجيبون أسئلة الحجاج واستفساراتهم الدينية لضمان صحة أداء مناسك الحج على الوجه الأكمل.

ومن جهتها، شددت سامية سامي رئيس بعثة الحج السياحي، على ضرورة الندوات بأماكن تجمعات الحجاج، وأصدرت تعليماتها بضرورة الاهتمام الخاص بمخيمات الحج البري والاقتصادي.

الحج تربية للأبدان والضمائر

ففي منطقة «بطحاء قريش» جرى تنظيم ندوة توعوية حضرها نحو 700 من حجاج بيت الله الحرام، حيث تحدّث الشيخ فودة سيد فودة، إمام المسجد الشافعي في القاهرة والمرافق لحجاج السياحة، عن الفرصة العظيمة التي منحها الله لحجاج بيت الله، مشددا على أنّ الحج فريضة الحج تتجلى فيها كل مظاهر التيسير، وأبرزها أنّ الله سبحان وتعالى فرضه على المسلمين مرة واحدة في العمر، كما أنّ الحج تربية للأبدان والضمائر، وفرصة عظيمة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

وشدد الشيخ حسن عبدالمعبود أمام مسجد الشربتلي، على أنّه يجب على الحاج اتباع التعليمات كافة للحفاظ على سلامته وسلامة باقي حجاج بيت الله، موضحا أنّ الحاج يجب عليه أن يكون قاصدا رضا الله عز وجل، والحج تعليم على انتزاع الشهوات، فهو مدرب عظيم وتعليم للصبر والمثابرة، وتعليم لرمي الشهوات والمعاصي.

من جهتهم، وجّه حجاج السياحة في منطقة «بطحاء قريش» الشكر لوزارة السياحة وغرفة الشركات والعاملين ببعثة الحج السياحي على ما يقومون به من توفير للخدمات والتسهيلات لأداء المناسك بكل سهولة ويسر.