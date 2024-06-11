وظائف خالية بشركة كبرى في مجال التكييف والتبريد.. مطلوب تخصصات متنوعة

كشفت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف جديدة بإحدى كبرى الشركات العاملة في مجال التكييف والتبريد، وذلك في إطار حرصها على توفير المزيد من الوظائف وفرص العمل المناسبة للشباب.

تفاصيل وظائف الشباب والرياضة

وتستعرض «الوطن»، خلال هذا التقرير، تفاصيل وظائف الشباب والرياضة، من حيث التخصصات المطلوبة والشروط الواجب توافرها، التي تأتي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة

تطلب شركة يونيون إير للتكييف والأجهزة الكهربائية شباب للتعيين في التخصصات التالية:

- خدمة عملاء.

- محاسب، خبرة سنتين أو ثلاثة.

- سواقون درجة ثانية، لا يشترط مؤهل.

- فنيون لصيانة أجهزة منزلية وتكييف وتبريد.

- برومتر للعمل تجاري وهايبر.

- مشرفون للمبيعات في الصعيد والدلتا.

شروط الوظيفة

يشترط للقبول في الوظائف توافر الشرط الآتية:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهلٍ عالٍ.

- الحد الأقصى للسن 35 سنة.

- يشترط الخبرة في المجال نفسه.

المميزات والحقوق الوظيفية

يحصل المقبولون في الوظائف على المميزات الآتية:

- مرتبات مجزية بحسب كل وظيفة.

- تأمين اجتماعي.

- مواصلات.

- الشيفت: 8 ساعات إضافة إلى ساعة بريك.

- يوم إجازة.

مكان العمل

يعمل المقبولون في الوظائف بمدينة 6 أكتوبر المنطقة الصناعية الثالثة.

كيفية التقديم للوظائف

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أنّه للتقديم على الوظائف يرجى ملء الاستمارة التالية: https://forms.office.com/r/sf3xBb5ya3.