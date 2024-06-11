«الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف بشركة تكنولوجية.. رواتب مجزية وأرباح

أعلنت وزارة الشاب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» عن وظائف شاغرة بإحدى شركات التكنولوجيا، برواتب مجزية، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل مناسبة للشباب، ومساعدتهم في الحصول على مصدر دخل ثابت.

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، تفاصيل وظائف الشباب والرياضة في إحدى شركات التكنولوجيا، والتي تأتي على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة للوظائف

تطلب شركة Tech-Me شباب للتعيين في التخصصات التالية:

- أخصائي مبيعات داخلية، خبرة من 0 إلى 5 سنوات.

- موظف Senior Marketing Specialist، خبرة من 4 إلى 5 سنوات.

- مهندس موقع ومهندس مدني، خريج بكالوريوس هندسة، خبرة من 3 إلى 5 سنوات.

أماكن العمل

يعمل المقبولون في الوظائف بالقاهرة والجيزة.

الشروط المطلوبة

يشترط في القبول للوظائف الآتي:

- أن يكون حاصل على مؤهل عالٍ.

- أن يكون جيد في اللغة الإنجليزية.

- الحد الأقصى حد للسن: 35 سنة.

- يشترط موقفا واضحا من التجنيد.

الحقوق والمميزات

يحصل المقبولين في الوظائف على الحقوق والممزات الآتية:

- رواتب مجزية وعمولات وحوافز مبيعات.

- عدد ساعات العمل: 8 ساعات، شيفتات متغيرة لموظفي الفروع.

- تأمينات اجتماعية.

- زيادات سنوية.

- تدريب.

- ترقيات.

كيفية التقديم للوظائف

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنّه للتقدم على الوظائف يرجى ملء الاستمارة التالية

https://forms.office.com/r/rrR4970RkT

أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر: tawzeefmasr.