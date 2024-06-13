سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 13-6-2024

شهد سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 13-6-2024 حالة من الاستقرار في البنوك، وترصد السطور التالية سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديثات أعلنتها مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 12.69 للبيع، و12.66 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 12.72 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 12.72 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة نحو 12.67 جنيه للبيع، و12.70 جنيه للشراء.