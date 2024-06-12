«dmc» تلتقي بطلاب الثانوية العامة: مطمنين لكلام الوزير «لا أسئلة تعجيزية»

«لا صوت يعلو على صوت الثانوية العامة داخل البيوت المصرية»، استهل تقرير متلفز على شاشة «dmc»، عن امتحانات الثانوية العامة التي بدأت منذ الثلاثاء أمس، واليوم ثاني أيام امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع، والتي تعد تأهيل وتدريب نفسي وعملي للطلاب على دخول الامتحانات.

ووفقًا لشاشة «dmc»، بشأن آخر استعدادات اللجان لاستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان الاقتصاد والإحصاء، أكدت مراسلة القناة، سالي طراد، من خلال تغطية حية بأحد مدارس محافظة الجيزة، أن هناك 745 ألف و68 طالب يؤدون اليوم الامتحانات في 27 محافظة.

وعن المراجعة والاستعداد للامتحان، يرى أحد الطلاب، في تصريحاته للقناة، أن حل امتحانات الأعوام الماضية والاكتفاء ببذل مجهود أقل قبيل الامتحان الطريقة المثلى له للاستعداد للامتحان، مضيفًا: «لا يوجد أي صعوبات في المواد التي تم الامتحان فيها ولا يوجد خوف بالنسبة لامتحانات الاقتصاد والإحصاء».

فيما أوضح طالب آخر مدى التشابه بين امتحان العام الماضي في مادة التربية الوطنية وامتحان هذا العام، قائلًا: «تشابه كبير باختلاف بعض الأسئلة، ونماذج امتحانات الأعوام السابقة تؤكد التشابه الكبير بينهما».

من ناحية أخرى، تضررت إحدى الطالبات من كثرة الورق الذي يوقعون عليه في بداية الامتحان والذي يستغرق وقت كبير من الوقت المخصص للاختبارات، مقترحة: «الأفضل لو تم ذلك قبل بدء الامتحان.. نموذج البوكلت بياخد وقت كتير، ومن الأفضل توقيع الأوراق قبل بدء الامتحان».

أما عن والدة الطالبة، فقالت: «احرص على تواجدي مع ابنتي خلال تأدية امتحانات الثانوية العامة لأطمئنها بأن الله معها وأنها تعبت طوال العام ولن يضيع الله مجهودها، وكل شيء بتوفيق الله وطالما بذلت جهد كافي فلا يجب أن تخاف خاصة وأن وزير التعليم طمأن الطلاب بأنه لا أسئلة تعجيزية».

فيما أن هناك طالبات أخريات أعربن عن تخوفهن من امتحان مادة الإحصاء نظرًا لطبيعة المادة الحسابية، وكذلك تخوف إحداهن من مادة الفيزياء التي كثر الكلام حولها والتوقعات بصعوبة الامتحان الخاص بها، خاصةً أن العام الماضي امتحان الكيمياء كان الأصعب ما يرجح هذا العام صعوبة امتحان الفيزياء، لتقول: «كل عام بيبدل والسنة دي الفيزياء امتحانها هيجي صعب، ونهتم بشدة بمراجعة أسئلة امتحانات الأعوام السابقة».