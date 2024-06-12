«الزراعة»: فحص مليون طن بطاطس منذ بداية الموسم بمعامل «مكافحة العفن البني»

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تجاوز كميات البطاطس التي تمّ فحصها للتصدير من خلال مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس، المليون طن، وذلك منذ بداية الموسم وحتى اليوم.

زيادة صادرات مصر

ومن ناحيتها، أكّدت نجلاء بلابل مدير المشروع أنَّ ذلك يأتي نتيجة لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتطوير معامل المشروع ورفع كفاءته، وزيادة قدرته الاستيعابية، وتنمية مهارات العاملين به، الأمر الذي ساهم في تحقيق طفرة كبيرة في المشروع، الأمر الذي ساهم في تنمية وزيادة صادرات مصر من محصول البطاطس، والذي أصبح يحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية المصرية، بعد محاصيل الموالح.

وأوضحت أنَّ إجمالي الكميات التي تمّ فحصها من خلال معامل المشروع، لتصديرها الى الخارج بلغت حتى الآن ومنذ بداية الموسم حوالي مليون و22 ألفًا و942 طنًا، تمثل 41 ألفًا و160 عينة.

وأشارت إلى توفق الكميات التي تمّ فحصها للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي، إذ بلغت 572 ألفًا و169 طنًا، تمثل 24 ألفًا و657 عينة، ذلك فضلا عن 122 ألفًا و978 طنا إلى دولة روسيا تمثل 4497 عينة.

وأضافت مدير المشروع إلى أن إجمالي العينات التي تمّ فحصها للتصدير إلى الدول العربية بلغت 9317 عينة تمثل 253 ألفًا و309 أطنان، بينما ما تمّ فحصه للتصدير إلى دول أجنبية أخرى بلغ 74 ألفًا و486 طنا، تمثل 2689 عينة.