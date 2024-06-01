«وقاية النباتات» ينظم برنامجًا تدريبيًا عن أحدث التقنيات المكافحة للآفات الزراعية

نظم معهد بحوث وقاية النباتات التابع لوزارة الزراعة، برنامجًا تدريبيًا تحت عنوان «المكافحة المتكاملة للآفات المتوطنة والغازية»، بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ.

ويأتي ذلك في إطار رفع الوعي وتعزيز قدرات المزارعين والفنيين بالممارسات الزراعية الجيدة، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتطبيق استراتيجيات المكافحة المتكاملة للآفات بطريقة متكاملة وفعالة ومستدامة بيئيًا.

أكبر تحديات القطاع الزراعي

وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، في بيان، اليوم السبت، إن الآفات المتوطنة والغازية تمثل تحديًا كبيرًا يواجه قطاعنا الزراعي، حيث يمكن أن تتسبب في خسائر فادحة في المحاصيل وتهدد الأمن الغذائي الوطني، لذلك، نولي أهمية قصوى لبناء قدرات العاملين في هذا المجال وتزويدهم بأحدث المعارف والتقنيات لمواجهة هذه التحديات بفعالية بما في ذلك التعريف بالآفات المتوطنة والغازية الرئيسية، وتقنيات المراقبة والكشف المبكر، والتأثيرات الاقتصادية والبيئية لهذه الآفات وكذلك استراتيجيات المكافحة المتكاملة التي تشمل عناصر المكافحة الحيوية وبدائل المبيدات والمركبات الحديثة المتخصصة الأقل سمية على البيئة والكائنات الحية النافعة.

وأضاف الدكتور طارق عفيفي وكيل المعهد لشئون الإرشاد والتدريب، أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي يقوم بها المعهد في فروعه بالمحافظات المختلفة، موضحا أن التدريب ضم نخبة متخصصة من الأساتذة والباحثين بمعهد بحوث وقاية النباتات، تحت إشراف الدكتور الزاهي صابر رئيس فرع المعهد بسخا وحضور الدكتور محمد عطوه خليل مدير محطة البحوث الزراعية بسخا.