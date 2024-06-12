الكشف على 1349 مريضا في قافلة طبية بالشرقية 

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية بساتين بركات بمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التي استمرت لمدة يومين، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

القافلة الطبية ضمت 11 عيادة

اشتملت القافلة الطبية على 11 عيادة، بها 10 تخصصات طبية وهي «الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان»، إذ جرى تخصيص عيادتين لتخصص الأطفال، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

تحويل 9 حالات إلى المستشفيات

ووقعت القافلة خلال اليومين، الكشف الطبي المجاني على 1349 مريضا من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 9 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لمديرية الصحة، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.