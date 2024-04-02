قصة أغنية يا ليلة العيد لأم كلثوم.. هل كتبت كوكب الشرق كلماتها؟

«يا ليلة العيد آنستينا وجددتي الأمل فينا»، عند سماع تلك الكلمات نتذكر واحدة من كلاسيكيات الموسيقى العربية، وهي أغنية يا ليلة العيد لكوكب الشرق أم كلثوم التي تعد واحدة من أبرز أغانيها التي علقت في أذهان الجمهور حتى وقتنا هذا، إذ تعتبر الأغنية الرسمية لعيد الفطر ولا يأتي عيد إلا ويعاد سماعها وذلك بعد مرور 87 عامًا على طرحها.

قصة أغنية يا ليلة العيد

بدأت قصة أغنية يا ليلة العيد في عام 1937 عندما سمعت أم كلثوم أحد البائعين أمام مبنى الإذاعة وهو يردد «يا ليلة العيد انستينا» وجذبت الجملة انتباه أم كلثوم، الأمر الذي جعلها تستعين بها في إحدى أغانيها.

ودخلت بعدها أم كلثوم إلى مبنى الإذاعة ووجدت أمامها الشاعر بيرم التونسي والشيخ زكريا أحمد، وتقرر أن تستحضر جملا شعرية على وزن يا ليلة العيد أنستينا، وتطلب من بيرم أن يكتبها لها بالكامل.

الملك فاروق يسمع أغنية «ياليلة العيد» في حفل النادي الأهلي

ولكن على غير المتوقع أصيب بيرم التونسي بوعكة صحية، الأمر الذي جعله يغادر المبني في لحظتها دون أن يكتب كلمات الأغنية، لتطلب بعد ذلك أم كلثوم من أحمد رامي أن يبدأ هو بكتابتها، على أن يقوم الشيخ زكريا أحمد بتلحينها، وذلك حسب ما نشر في الصحف وقتها وحققت الأغنية نجاحًا غير مسبوق في مصر والوطن العربي.

غنت أم كلثوم أغنية يا ليلة العيد لأول مرة في النادي الأهلي بحضور الملك فاروق، الذي فاجأ الجميع بدخوله الحفل، ورفض أن تتوقف تحية له وجلس في هدوء يسمعها.

كلمات أغنية «ياليلة العيد»

وجاءت كلمات أغنية يا ليلة العيد كالتالي: «يا ليلة العيد آنستينا وجددتي الأمل فينا يا ليلة العيد، هلالك هل لعينينا، فرحنا له وغنينا، وقلنا السعد هيجينا على قدومك يا ليلة العيد، جمعت الأنس على الخلان ودار الكاس على الندمان، وغنى الطير على الأغصان يحيى الفجر، ليلة العيد يا ليلة العيد آنستينا وجددتي الأمل فينا ياليلة العيد».