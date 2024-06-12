وظيفتك مضمونة.. بدائل الثانوية العامة لطلاب الشهادة الإعدادية بالمنوفية (فيديو)

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، المدارس البديلة للثانوية العامة، التي يهتم بها أولياء الأمور والطلاب باعتبارها البديل الأنسب للشهادة الثانوية، خصوصا أن تلك المدارس تؤهل الطلاب والطالبات إلى سوق العمل مباشرة بعد التخرج منها.

المدارس التكنولوجيا التطبيقية

قال الدكتور خالد الأشهب مدير عام التعليم الفني بالمنوفية، أن أول بدائل الشهادة الإعدادية في المحافظة هي مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمتمثلة في مدرسة مدرسة إيفر جرو الدولية المتواجدة في مدينة السادات، ومدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية الموجودة في مدينة قويسنا، مشيرا إلى أن هذه المدارس توظف معظم الطلاب عقب التخرج مباشرة .

مدارس التعليم والتدريب المزدوج الدولية

وتابع «الأشهب» في تصريحات لـ«الوطن»، بأن من بدائل الثانوي العام تأتي مدارس التعليم والتدريب المزدوج الدولية، التي تتمثل في مدرسة مبارك كول بمدينة قويسنا، ومدارس مبارك كول في المناطق الرابعة والثامنة والحادية عشرة بمدينة السادات، وتوجد مدارس ملحقة على تعليم فني مزدوج على مدارس أصلية والتي تتمثل في:

1- مدرسة قويسنا الصناعية بنين

2- مدرسة ابنهس الصناعية بنات

3- مدرسة اصطباري بنات

4- مدرسة سامي علي نصر الدين بنات

5- مدرسة ميت خلف الميكانيكية

6- مدرسة الصناعية بنات بالشهداء

7- مدرسة بي العرب الصناعية بنات

8- مدرسة مصطفى خاطر فيشا الصغرى بنين

9- مدرسة بهناي التجارية مشتركة

10- مدرسة منوف الصناعية بنات

وتابع «الأشهب» أن تلك المدارس الماضية تتميز في تأهيل الطلاب لسوق العمل بعد التخرج، حيث يكتسب الطالب خبرة عن طريق التدريب 4 أيام في المصنع ويومين آخرين للدراسة النظرية في المدرسة، والطالب يكون لديه خبرة عملية في المجال المتخصص فيه الأمر الذي يساعده على العمل بسهولة .

مدارس التعليم الفني الصناعي والفندقي

أكد مدير عام التعليم الفني لـ«الوطن»، أن هناك العديد من المدارس الصناعية والتجارية والزراعية موزعة على مراكز محافظة المنوفية، حيث يوجد عدد 31 مدرسة صناعية و28 مدرسة تجارية و7 مدارس زراعية، بخلاف المدرسة الفندقية بمدينة قويسنا والمدرسة الفندقية بشبين الكوم.

وأضاف أنه خلال العام المقبل سيتم تطبيق منهجية الجداريات، وتعتمد على أنه لا يمكن الفصل بين المعارف النظرية والمهارات العملية والسلوكيات، ليؤهل الطالب على الالتحاق بسوق العمل، مختتما بأن التعليم الفني شهد طفرة وتطورا خلال السنوات الماضية، في ظل الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.