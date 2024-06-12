نائب رئيس حزب المؤتمر: التنسيقية جمعت كل فئات الشباب بتنوع رؤاهم السياسية

هنأ الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمرور 6 سنوات على تأسيسها، مشيرًا إلى أنها استطاعت أن تجد لنفسها مكانًا في الحياة السياسية بشكل غير تقليدي، بعدما جمعت في تشكيلها كل الفئات الشبابية على تنوع توجهاتهم واختلاف رؤاهم السياسية.

مسار جديد للحياة السياسية

وقال «مرشد»، في بيان اليوم، إن التنسيقية تمكنت من خلق مسار جديد للحياة السياسية، قائمًا على الاختلاف الصحي الذي يخدم الوطن أولًا، وقد جاءت تلك المناسبة التي نحتفل بها معهم بمرور 6 سنوات على تدشينها لنشيد بما قدمته من إضافة قوية للعمل العام وبما استقطبته من شباب كان قد بعد كثيرًا عن العمل السياسي والحزبي.

تمكين الشباب

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تدشين التنسيقية كان عن قناعة وطنية تامة بأن المستقبل للشباب، وقد ترجمت تلك التجربة الفريدة ثقة القيادة السياسية في تمكين الشباب الذي تحول في ظف سنوات قليلة إلى صانع قرار، وكان للتنسيقية دور كبير في هذا الأمر، بعدما تولوا المراكز القيادية تشريعيا وتنفيذيا.

واختتم مجدي مرشد، أن التنسيقية تجربة يجب البناء عليها لمستقبل هذا الوطن، والعمل على دعمها وتمكين شبابها الذي أثبت قدرته على القيادة.