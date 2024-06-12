نائب رئيس «المؤتمر»: «تنسيقية الأحزاب» تجربة سياسية رائدة في تمكين الشباب

هنا اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، وأستاذ العلوم السياسية، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيسها، لافتا إلى أنها كيان رائد جسد بفخر وإخلاص تطلعات شباب مصر الطموح، وتعزيز دور الشباب في صنع القرار نحو بناء مستقبل مشرق لوطننا العزيز.

وأشار إلى أن نجاح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في العمل السياسي والتشريعي والتنموي هو مصدر فخر لنا جميعا، ويعكس بوضوح قدرة الشباب المصري على التغيير والإصلاح والمساهمة الفعالة في بناء مصر الحديثة، إذ استطاعوا أن يقدموا مساهمات فعالة في العمل السياسي والتشريعي.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تجربة رائدة في تمكين الشباب

وقال أستاذ العلوم السياسية، إنه خلال ست سنوات فقط أصبحت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كيانا يفرض نفسه بقوة، لقدرتها على تخريج الكوادر الوطنية المؤهله لخدمة البلاد في السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأيضا حققت نجاحات في المجالات التنفيذية والتشريعية، وهو أكبر دليل على قدرة الشباب المصري في التغيير والإصلاح والمساهمة الفعالة في بناء مستقبل أفضل لمصر، وهو ما يعكس بوضوح الدور الكبير الذي يلعبه شبابها في تشكيل السياسات والتأثير في القرارات الوطنية، ونحن نثمن هذا النهج المبتكر وندعمه بقوة، ونؤمن بأن الشباب هم عماد المستقبل ومحرك التقدم.

تنسيقية شباب الأحزاب كسرت حالة الهدوء السياسي

وأوضح أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بثت الأمل في تمكين حقيقي للشباب، وكسر حالة الهدوء السياسي من خلال تحفيز الشباب للدخول في العمل العام والسياسي، ونجحت في أن تكون أول منصة حوارية تجمع شباب مصر بالإضافة إلى نجاحها في تأهيل وإعداد وتخريج كوادر شبابية سياسية جادة، أمدت البرلمان بغرفتيه نواب وشيوخ بشباب يؤدون أداء مشرفا، كما أمدت السلطة التنفيذية بكوادر مسؤولة على أعلى مستوى، قائلا: «نؤكد على دعمنا الكامل لهذه التجربة الرائدة، ونتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتحقيق أهدافنا الوطنية المشتركة، والعمل سويًا من أجل مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة».