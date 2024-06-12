محمد الشرنوبي يطرح «استغنينا» تزامنا مع الاحتفالات بعيد الأضحى

طرح النجم محمد الشرنوبي، أحدث أغنية جديدة لصيف 2024، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، ونشر الشرنوبي برومو الأغنية الجديدة عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي والتي تحمل عنوان «استغنينا»، معلنًا طرح الأغنية اليوم على موقع الفيديوهات يوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو.

والأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقى إلهامي دهيمة، وأحمد حسام، وتصوير فوتوغرافي محمد خطاب.

وقالت الشركة المُنتجة، في بيان لها عن الأغنية، إن «استغنينا» أغنية مبهجة مرتبطة بالصيف، وتعكس أجواء الحركة والصخب المرافقين للموسم الصيفي، وعن طريق استورى تطبيق «إنستجرام» روَّج فريق العمل لها باستخدام شكل مختلف وفكرة جديدة، تفاعل الجمهور مع الفكرة وجاءت التعليقات من المحبين والمتابعين إيجابية، الأغنية توجه دعوة للتفاؤل والطاقة الإيجابية، بالتجاهل والبعد عن الأشخاص الذين تسببوا فى مشاكل سلبية، والتغلب عليهم من خلال نظرة حياتية مستقبلية متجددة.

من المتوقع أن تحدث أغنية «استغنينا»، ردود فعل إيجابية، خاصة بعد الاهتمام الذى نالته على السوشيال ميديا.