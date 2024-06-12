10 معلومات عن زوجة اللاعب محمد هاني.. ما علاقتها بـ«الكابيتانو» حسام غالي؟

تتجه أنظار محبي محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، إلى أحد فنادق العاصمة الإدارية، بعد أن أعلن اللاعب عن حفل زفافه خلال الساعات المقبلة، وسط حضور الأهل والأصدقاء من الوسط الرياضي وعالم الأزياء والموضة، إلا أن هناك البعض لا يعرف من هي زوجة الاعب.

ونستعرض في التقرير التالي، أبرز المعلومات التي وردت عن زوجة اللاعب محمد هاني، بعد الإعلان عن حفل زفافهما، خلال الساعات القادمة، حسب ما نشرته عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام».

معلومات عن زوجة اللاعب محمد هاني

- تُدعى حبيبة أبو الفتوح.

- الشقيقة الصغرى من وسط 3 شقيقات «منة ولميس وحبيبة».

- شقيقتها الكبرى «لميس» زوجة الكابتن حسام غالي.

- تربطها علاقة صداقة قوية بشقيقتيها.

- تشبه والدتها كثيرًا وشقيقتيها منه ولميس في الملامح.

- تخرجت في عام 2022.

- تمت خطبتها على محمد هاني في 2020.

- وعقد قرانها في 2022.

- لا تتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي.

- يتابعها ما يقرب من 450 متابعا فقط على «انستجرام».

عودة محمد هاني إلى القاهرة

جدير بالذكر أن اللاعب محمد هاني، عاد إلى القاهرة مساء الثلاثاء من غينيا بيساو، عقب خوض مباراة منتخب مصر ضد غينينا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام فاركو في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة الموافق 14 يونيو الجاري.