العالم في غليان ودولة يواجه سكانها انخفاض غير مسبوق بالحرارة.. ماذا يحدث؟

درجات حرارة مرتفعة غير مسبوقة تشهدها مختلف دول العالم، ورغم المعاناة التي يعيشها سكان الأرض مع الطقس الساخن، تواجه دولة أوروبية درجات حرارة منخفضة، تصل إلى 15 درجة مئوية، على عكس طقس العام الماضي في نفس الدولة، ما جعل القلق يسيطر على خبراء الأرصاد.

بدأ فصل الصيف في بريطانيا منذ ما يزيد عن أسبوع، لكن رغم ذلك، يتعرض البريطانيون للرياح الباردة والأمطار حتى الآن، حيث انخفضت درجات الحرارة بحوالي ثلاث إلى خمس درجات عن المتوسط ​​​​في هذا الوقت من العام، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

الطقس البارد في بريطانيا

كشف مكتب الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة انخفضت إلى نصف ما كانت عليه قبل عام، وحينها كان شهر يونيو الأكثر سخونة على الإطلاق، حيث شهدت أجزاء من المملكة المتحدة، في نفس الشهر عام 2023، بما في ذلك لندن وكامبريدج وبلفاست، درجات حرارة قريبة أو حتى أعلى من 30 درجة مئوية، لكنها نفس المناطق تسجل حاليا حوالي 15 درجة مئوية.

سبب درجات الحرارة المنخفضة

أرجع أليكس ديكين، خبير الأرصاد الجوية، سبب انخفاض الحرارة في هذا التوقيت، إلى التيار النفاث، وهو عبارة عن شريط من الهواء سريع الحركة على ارتفاع يتراوح بين 5 إلى 7 أميال فوق سطح الأرض، حيث يدفع التيار النفاث الرياح الباردة جنوبًا من القطب الشمالي إلى بريطانيا، ما يعني أن الجو بارد على الرغم من أشعة الشمس القوية.

وأضاف أنه من المتوقع هطول أمطار تتجه نحو الشمال الشرقي عبر بريطانيا، بالإضافة إلى رياح نشطة في الجنوب الغربي، وسيكون ذلك مصحوبا بظروف عاصفة، خاصة حول السواحل الغربية والجنوبية الغربي.

وفي 11 يونيو 2023، كانت درجة الحرارة القصوى في لندن 32 درجة مئوية ، لكن حاليا وصلت إلى 16 درجة مئوية فقط، وكذلك سجلت كامبريدج في العام الماضي أعلى مستوياتها عند 30.3 درجة مئوية، وحاليا تسجل فقط 15 درجة مئوية.