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أحمد عز لـ«الوطن»: أتمنى نجاح الأفلام المتنافسة مع «ولاد رزق»

كتب:

خالد فرج
01:57 ص | الخميس 13 يونيو 2024
أحمد عز

أحمد عز

أبدى النجم أحمد عز، سعادة بالغة إزاء ردود الفعل الإيجابية التي تلقاها عن فيلمه الجديد «ولاد رزق.. القاضية»، في العرض الخاص الذي أقيم، أمس الأول الثلاثاء، داخل مركز المنارة للمؤتمرات.

وقال «عز»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يشكر كل صناع الفيلم على مجهودهم الكبير في هذه التجربة، متمنياً أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

نجاح الأفلام المعروضة سيصب في صالح السينما

وأعرب أحمد عز عن أمنياته بنجاح الأفلام المٌتنافسة معه في موسم عيد الأضحى، وهم «اللعب مع العيال»، و«أهل الكهف»، و«عصابة الماكس»، لأن نجاح كل الأفلام المعروضة سينعكس بالإيجاب على صناعة السينما بشكل عام.

أبطال فيلم «ولاد رزق.. القاضية»

يشارك في بطولة فيلم «ولاد رزق.. القاضية» عمرو يوسف، محمد ممدوح، سيد رجب، كريم قاسم، آسر ياسين، نسرين أمين، الملاكم العالمي تايسون فيوري، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم كريم عبد العزيز، أحمد فهمي، إياد نصار، فيدرا ورزان مغربي، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.