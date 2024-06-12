رئيس حزب المستقلين الجدد: التنسيقية قدمت كوادر سياسية وتنفيذية مهمة

أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أحد الإنجازات التي تنسب للرئيس عبدالفتاح السيسي، راعي الشباب في مصر منذ توليه منصب رئاسة مصر، مشددًا على أنه في عهد الرئيس السيسي انتقل الشباب نقلة نوعية وفكرية كبيرة جدًا.

رعاية الرئيس السيسي للشباب

وأشار «عناني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن الشباب المصري يستحق أن ترعاه الدولة بنظرة وعناية خاصة، وهو ما كان سببًا لدعوة الرئيس السيسي بإنشاء تنسيقية شباب الأحزاب منذ 2018.

وأوضح «عناني»، أن هذه الفكرة كانت جديرة بالتنفيذ وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا على أن التنسيقية خلقت الكوادر من السياسيين والتنفيذيين في مصر، وأصبحت رقما حقيقيا وصحيحا في المعادلة السياسية المصرية.

وشدد على أن التنسيقية تؤهل الشباب من خلال مجموعة من البرامج التدريبية المحددة، وتضخ دماء جديدة في المجالين التشريعي والتنفيذي، وهي تجربة نجحت بامتياز وأصبحت رقما حقيقي، منوهًا بأن تنسيقية شباب الأحزاب قدمت عددا من الأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ من أصحاب الكفاءات.