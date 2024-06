إيلون ماسك يهدد بحظر أجهزة أبل ويفاجئ موظفيه بقرار غريب

نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تحذيرًا لشركة آبل، حال أقبلت على دمج روبوت الذكاء الاصطناعي chatgpt، مع هواتف آيفون، مهددًا بمنع تلك الهواتف من الاستفاد من خدمات شركاته، التي تعد أبرز تطبيق التواصل الاجتماعي «X».

ودون إيلون ماسك في تغريدة عبر منصة X: «أنه من السخف بشكل واضح، أن شركة آبل ليست ذكية بالطريقة الكافية، لكي لا تصنع الذكاء الاصطناعي الخاص بها، حيث أنها قادرة بطريقة ما على ضمان حماية OpenAI لأمنك وخصوصيتك، وليس لديهم فكرة عن ما يحدث عندما يتم تسليم البيانات إلى OpenAI».

يرى إيلون ماسك أن شركة آبل الأمريكية تضحي بمستخدميها، وتسرب معلوماتهم وبيناتهم للذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنه «إذا قامت آبل بدمج OpenAI في نظام التشغيل، فسيتم حظر أجهزة آيفون في شركته، موضحًا أن هذا انتهاكا أمنيا غير مقبول».

It’s patently absurd that Apple isn’t smart enough to make their own AI, yet is somehow capable of ensuring that OpenAI will protect your security & privacy!



Apple has no clue what’s actually going on once they hand your data over to OpenAI. They’re selling you down the river.