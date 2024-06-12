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إيلون ماسك يهدد بحظر أجهزة أبل ويفاجئ موظفيه بقرار غريب

كتب:

أنس سعد
07:35 م | الأربعاء 12 يونيو 2024
إيلون ماسك

إيلون ماسك

نشر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تحذيرًا لشركة آبل، حال أقبلت على دمج روبوت الذكاء الاصطناعي chatgpt، مع هواتف آيفون، مهددًا بمنع تلك الهواتف من الاستفاد من خدمات شركاته، التي تعد أبرز تطبيق التواصل الاجتماعي «X».

ودون إيلون ماسك في تغريدة عبر منصة X: «أنه من السخف بشكل واضح، أن شركة آبل ليست ذكية بالطريقة الكافية، لكي لا تصنع الذكاء الاصطناعي الخاص بها، حيث أنها قادرة بطريقة ما على ضمان حماية OpenAI لأمنك وخصوصيتك، وليس لديهم فكرة عن ما يحدث عندما يتم تسليم البيانات إلى OpenAI».

لماذا يهدد إيلون ماسك بحظر أجهزة أبل؟

يرى إيلون ماسك أن شركة آبل الأمريكية تضحي بمستخدميها، وتسرب معلوماتهم وبيناتهم للذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنه «إذا قامت آبل بدمج OpenAI في نظام التشغيل، فسيتم حظر أجهزة آيفون في شركته، موضحًا أن هذا انتهاكا أمنيا غير مقبول».

قرار غريب من إيلون ماسك تجاه موظفيه

فاجأ إيلون ماسك، موظفي شركته الذين يستخدمون هواتف آبل، بعد تهديده بحظر أجهزة أبل، بقرار غريب، إذ يتوجب عليهم فحص هاتفهم قبل الدخول من باب الشركة، وسيتم وضعها في قفص حتى انتهاء الزيارة.

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