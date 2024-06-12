مبادرة «تقدر في 10 أيام»: حلقات المراجعة النهائية حققت 196 ألف مشاهدة

قالت أمنية صلاح، عضو إدارة التعليم بقطاع التمكين الاجتماعي بمؤسسة «حياة كريمة»، إنَّ مبادرة «تقدر في 10 أيام» أُطلقت العام الماضي، وخلال فترة مدتها عشرة أيام تم تنظيم مراجعات نهائية لهم، ونجحنا في استقبال 88 ألف طالب خلال 2023.

شرح مكثف ومراجعات نهائية

وتابعت «صلاح»، خلال حوارها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم الإعلاميتين جاسمين طه زكي ورحاب حسن، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّه وفقاً لرد فعل الطلاب وخلفيتهم عن المبادرة العام الماضي قررنا مد الفترة هذا العام لنبدأ في شهر مايو، مضيفة: «زودنا لهم الشرح المكثف لجميع المواد الدراسية ليتم إتاحتها على قناة المؤسسة بموقع يوتيوب وعلى موقع المؤسسة وتطبيق تعليمي».

وذكرت عضو إدارة التعليم، أنَّ مشاهدات حلقات المراجعات للمواد الدراسية وصلت إلى 196 ألف مشاهدة، مضيفة «ذهبنا للطلاب في المدارس لتنفيذ فكرة المبادرة، ودعمهم على الأرض بتنظيم مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة في كل محافظات مصر بمراكز حياة كريمة، وحضرها نحو 150 ألف طالب».

وأوضحت: «فتحنا أكثر من 300 مدرسة على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لنستقبل الطلاب لتقديم المراجعات النهائية لهم، وانتهينا من الأيام العشر للمراجعات في يوم 7 يونيو الجاري، وتم إتاحة الجدول على وسائل التواصل الاجتماعي، ولنا في كل المحافظات مقرات خاصة بنا وفريق ميداني فعال على الأرض وقدروا على إيصال رسالتنا لكل الطلاب».