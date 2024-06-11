حياة كريمة: «تقدر في 10 أيام» ساعدت 16 ألف طالب ثانوية عامة بالغربية

كشفت الدكتورة زينب سامي، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الغربية، عن نجاح المبادرة في توفير «سكاشن مجانًا» لطلاب الثانوية العامة، طوال فترة الامتحانات الممتدة حتى 20 يوليو المقبل.

ولفتت إلى أن المراجعات تأتي ضمن فعاليات مبادرة «تقدر في 10 أيام» للمراجعات العامة والنهائية لطلاب الشهادة الثانوية العامة، بشعبتيها العلمية والأدبية.

وأوضحت الدكتورة زينب سامي، أن المبادرة تعمل على توفير كل الدعم للطلاب والطالبات على مستوى المحافظة، وذلك بالتعاون مع «مؤسسة فودافون مصر» ووزارة التربية والتعليم، لشرح جميع المواد الدارسية وتقديم المراجعات النهائية للثانوية العامة.

الدعم النفسي

وأشارت منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الغربية في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن المبادرة استطاعت تقديم المراجعات النهائية لنحو 16 ألف وطالبة بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك من خلال متخصصين، إلى جانب المحاضرات «الأونلاين» للطلاب من ذوي الهمم وpdf وزيارات تقديم الدعم النفسي لهم.

وبينّت أن المبادرة حرصت على تقديم مراجعات أكاديمية لطلاب الثانوية العامة وتقديم شرح مكثف للطلاب ومتوفر على قناة المؤسسة على موقع يوتيوب، لافتة إلى أن المؤسسة حققت فوق المستهدف، «كنا مستهدفين في محافظات مصر كلها 100 ألف طالب وطالبة، قدرنا نوصل لـ 150 ألف طالب».

تعاون مع الجهات المعنية

وذكرت الدكتورة زينب سامي أن جميع المراجعات أُعدت ونُفذت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، ومؤسسة فاهم والقصر العيني ومركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات.