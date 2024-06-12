سعد الصغير يطرح «بابا الشغلانة» على موقع يوتيوب (فيديو)

طرح الفنان سعد الصغير أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والتي تحمل اسم «بابا الشغلانة»، وهي من كلمات محمد محمود، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.

سر تأجيل سعد الصغير لطرح أغنية «بابا الشغلانة»

وقرر الفنان سعد الصغير تأجيل أغنية «بابا الشغلانة» التى كان مقررا طرحها الأسبوع الماضي بسبب وفاة والدة صديقه الفنان محمود الليثي، وكتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قائلا: «تأجيل أغنيه بابا الشغلانة للفنان سعد الصغير بسبب وفاة أمي التانية رحمها الله ووالدة أخويا وعشرة عمري محمود الليثي، وكل نفس ذائقة الموت، في الجنة يا أمي إن شاء الله».

جولة سعد الصغير الغنائية

وأعرب مؤخرًا الفنان سعد الصغير عن سعادته بنجاح حفلاته التي أحياها في أمريكا مؤخرًا، حيث أحيا عدة حفلات، ويواصل حاليا جولته حيث يحيي 4 حفلات هناك.

وقال سعد: «الحمد لله الحفلات رفعت شعار كامل العدد، ولقيت محبة كبيرة وتفاعل من الجمهور، حيث شعرت أننى بغنى في مصر»، مشيرًا إلى أنه قدم أغاني باللغة الإنجليزية في تلك الحفلات ولاقت إعجابًا كبيرًا.

وطرح مؤخرًا الفنان سعد الصغير أغنية تحمل اسم «خليكي باصة وراكي»، في عيد الحب الماضي، وتضمنت كلمات كوميدية، وأعرب عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على الأغنية.