25 مليون مستفيد من إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

كشفت مصادر حكومية، أن عدد العاملين المستفيدين من إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص، يصل عددهم إلى 25 مليون عامل، يعملون في منشآت القطاع الخاص الرسمي، والمنشآت التي تبدأ من 10 أفراد فأكثر ومؤمن عليهم.

حملات تفتيش لمتابعة تنفيذ إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

ولفتت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2024، الذي أصدره حسن شحاتة وزير العمل، بشأن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص، ستقوم الوزارة بمتابعة تنفيذه بداية من يوم السبت 15 يونيو «وقفة عرفات» للتأكد من التزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بتنفيذه.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص.. 6 أيام متصلة

أوضحت المصادر أن القرار الوزاري بتحديد أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص، جاء في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1922 لسنة 2024 والذي نص في مادته الأولى على أن: «تكون إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص الفترة من السبت الموافق 15 يونيو حتى الخميس 20 يونيو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى».

وأعقب القرار الوزاري بإجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص، صدور بيان رسمي من وزارة العمل، يؤكد أن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص تأتي، وفقا لمواد قانون العمل 12 لسنة 2003، حيث تصل عدد أيامها 6 أيام متصلة، يستحق عنها العاملون بهذا القطاع أجرا كاملا من الراتب الأساسي.

أكد البيان أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل، بـ القطاع الخاص في هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.

وكانت وزارة العمل، قد أصدرت بيانا مفصلا أمس، بشأن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص، وقرار الوزير الصادر برقم 15 لسنة 2024، ووفقا لنصوص مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، ويخص العاملين الخاضعين لأحكام مواد القانون 12، وهو القطاع الخاص الرسمي الذي يضم أكثر من 3.7 مليون منشأة رئيسية وفرعية، يعمل به حوالي 25 مليون عامل من كل الفئات.