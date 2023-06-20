بشرى سارة.. مصدر حكومي: الإعلان عن 6 أيام إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص قريبا

بشرى سارة للعاملين في القطاع الخاص، كشف عنها مصدر حكومي مطلع ، مؤكدا أنّ الإجازة الرسمية لعيد الأضحى 2023 للعاملين بالقطاع الخاص، ستكون خلال الفترة من الثلاثاء 27 يونيو إلى الأحد 2 يوليو 2023.

إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«الوطن» أنّ وزير العمل حسن شحاتة، سيصدر قرارا خلال الساعات القليلة القادمة، بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الخاص، لافتا إلى أنّ الوزير ينتظر صدور موافقة رئيس مجلس الوزراء على احتساب إجازة عيد الأضحى 6 أيام، تبدأ من وفقة عرفات يوم الثلاثاء 27 يونيو وتنتهي مع نهاية يوم الأحد 2 يوليو المقبل.

وأوضح المصدر أنّ قرار الحكومة باحتساب 6 أيام لإجازة عيد الأضحى المبارك 2023، لتعويض إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو التي تصادف يوم الجمعة، وهو أحد أيام إجازة العيد، فضلا عن اتخاذ الحكومة هذا القرار ليتناسب مع قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر اليوم، بشأن إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الحكومي، حيث قررها 7 أيام من الثلاثاء 27 يونيو الى الاثنين 3 يوليو 2023 .

6 أيام إجازة عيد الأضحى 2023 بأجر كامل

ويستفيد أكثر من 29 مليون عامل، يعملون بمنشآت القطاع الخاص في مصر من إجازة عيد الأضحى، حيث أنها إجازة رسمية بأجر كامل وفقا لما نصت عليه مواد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 .

جواز استدعاء العامل بالقطاع الخاص في يوم الإجازة الرسمية

جدير بالذكر، أنّ المادة 52 من قانون العمل، تجيز لصاحب العمل بالقطاع الخاص استدعاء العامل لديه للعمل في يوم الإجازة الرسمية، لحاجة العمل لوجوده في هذه اليوم مقابل حصوله على مثلي الأجر عن كل يوم يحضر فيه للعمل في يوم الإجازة الرسمية.