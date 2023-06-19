عاجل.. موعد إجازة عيد الأضحى للقطاعين العام والخاص

موعد إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص والحكومي، ينتظره الملايين من المواطنين، وهو الأمر الذي من المقرر أن تحسمه الحكومة خلال الأيام المقبلة، لتعلن إجازة العيد لكلا من العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص.

موعد إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص والحكومي

وتزامنًا مع انتظار ملايين المواطنين موعد إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص والحكومي، فقد أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الثلاثاء الموافق 27 يونيو2023، هو موعد وقفة عيد الأضحى 2023 وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، مشيرًا إلى أنَّ الأربعاء 28 يونيو 2023، هو أول أيام عيد الأضحى 2023، وأن الرأي النهائي لموعد العيد سيكون لدار الإفتاء المصرية بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية.

الحكومة تحسم موعد إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص والحكومي خلال ساعات

ومن المقرر أنَّ تحسم الحكومة موعد إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص والحكومي خلال الساعات المقبلة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة العمل، إنَّه من المتوقع أن يكون موعد إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 وهي وقفة يوم عرفات حتى يوم السبت 1 يوليو والذي يوافق رابع أيام العيد الأضحى 2023، مؤكّدا أنَّه وفقًا لقانون العمل فإن إجازات الأعياد والمناسبات تكون مدفوعة الأجر للقطاعي الخاص والحكومي.