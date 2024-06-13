3 وصايا قرآنية لرفع الشقاء عن الإنسان.. «هتعيش في رضا»

يحرص المسلمون مٌنذ بداية العشر الأوائل من ذي الحجة على التقرب إلى الله عز وجل بالطاعات، من خلال الصيام، وقراءة القرآن، وصلاة قيام الليل، بالإضافة إلى إخراج الصدقات، والدعاء بكل ما يتمنونه، ويأتي دعاء رفع الشقاء وسعة الأرزاق، ضمن أهم الأدعية التي تٌرددها ألسنة المسلمين في تلك الأيام المٌباركة، لذا قدم الداعية الإسلامي مصطفى حسني على حسابه الشخصي بموقع «انستجرام»، 3 وصايا قرآنية ترفع الشقاء عن الإنسان.

وصايا قرآنية لرفع الشقاء

هناك 3 وصايا قرآنية، أوصانا بها الله عز وجل في خواتيم صورة طه لرفع الشقاء عن الإنسان والتخفيف من حمل قلبه وعقله، حسب ما أوضحه الداعية الإسلامي مصطفى حسني، فالوصية الأولى هي قول الله تعالي: «فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى»، أي يجب على الإنسان مٌواجهة الكلام السلبي بالصبر والذكر والتسبيح.

أما الوصية الثانية، فجاءت في قول الله تعالى: «وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ»، أي يجب على الإنسان عدم مُقارنة حاله بحال غيره وعدم الاعتراض على أمر الله والرضا بكل ما كتبه الله عليه، وفقًا لما أضافه مصطفى حسني.

وتتمثل الوصية الثالثة، في قول الله تعالى: «وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ»، أي ينبغي على الإنسان أن يقوم بدوره في توصيل مُبادئ الدين لأهله وأحبابه بالحسني والصبر عليهم.

تذوق نعيم الرضا

يساعد الالتزام بوصايا الله عز وجل على تذوق نعيم وسكينة الرضا مهما بلغت المشاكل والأزمات، كما أضاف الداعية الإسلامي: «القضية في تأويل الإنسان وتفسيره للأحداث وقدرته على التعامل مع الأزمات.. فيه ناس عندهم نعم كتير وبيعانون من الشقاء.. وناس عندهم أزمات بس عايشين في نعيم وسكينة الرضا».