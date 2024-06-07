الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض إنفلونزا الطيور.. تسبب في وفاة شخص بالمكسيك

حالة من القلق والتوتر سيطر على سكان العالم، بعد إعلان منظمة الصحة العالمية وفاة أول حالة من المتحور الجديد لإنفلونزا الطيور في المكسيك خلال الساعات الماضية، ما أثار خوفا من انتشار الجائحة، وجعل البحث يتجه نحو المعلومات الخاصة بالمرض والفئات الأكثر عرضه للإصابة به.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن عدوى إنفلونزا الطيور تحدث في أغلب الأحيان، بعد أن يكون الشخص على اتصال وثيق لفترة طويلة وغير محمي ودون قفازات أو معدات حماية شخصية أخرى مع الطيور المصابة ثم يلمس فمه أو عينيه أو أنفه.

وتابع بدران أن هناك العديد من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، وهم العاملون في مزارع الدواجن والمسافرون للمناطق المتضررة وأيضا التعرض للطيور المصابة، والأشخاص الذين يأكلون الدواجن أو البيض غير المطبوخ جيدًا والأطقم الطبية الذين يتعاملون مع المرضى والأشخاص المخالطين الذين يعتنون بالمصابين من الأسرة.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بإنفلونزا الطيور

وأضاف أن نادرا ما يصاب الناس بإنفلونزا الطيور؛ ومع ذلك يمكن أن تحدث العدوى البشرية بفيروسات إنفلونزا الطيور، إذا تم استنشاق كمية كافية من الفيروس أو دخوله إلى فم الشخص أو عينيه أو أنفه، مشيرا إلى أن حقق فيروس إنفلونزا الطيور قفزة مثيرة للقلق.

أعراض الإصابة بإنفلونزا الطيور

وتوجد العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور، وفقا لمنظمة الصحة العالمية والتي جاءت كالتالي:

ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة.

الشعور بالآلام في العضلات

الشعور بالتهاب الحلق.

السعال باستمرار.

الإصابة بضيق في التنفس.

الإصابة بصداع مزمن.

المعاناة من التهاب الملتحمة.