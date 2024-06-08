«استعدادا لتفشي الوباء».. دراسة دولية توضح لقاحات جديدة ضد إنفلونزا الطيور

القلق والتوتر، سيطر على سكان العالم، خاصة بعد إعلان منظمة الصحة العالمية وفاة أول حالة متأثرة بإنفلونزا الطيور في المكسيك، ما أثار خوفًا من انتشار الجائحة، ما دفع العلماء إلى الاستعداد لتفشي الوباء، والبحث عن لقاحات جديدة، تجنبًا للإصابة بالإنفلونزا.

كيف تنتقل إنفلونزا الطيور إلى الإنسان؟

إنفلونزا الطيور تنتقل من إنسان لآخر، إلا أن التقارير الأولى التي ظهرت بعد وفاة أول شخص متأثرًا بها، أوضحت عن انتقاله من الحيوان إلى الإنسان في الولايات المتحدة، وهو ما دفع العلماء إلى عمل دراسة جديدة تبحث في اللقاحات الجاري العمل عليها حاليًا لحماية الجميع إذا وقعت جائحة جديدة في أي وقت.

تساؤلات عديدة حول مدى فعاليتها ضد أحدث سلالات إنفلونزا الطيور، ومدى سرعة زيادة جهود الإنتاج، يريد الإجابة عنها علماء الصحة من جامعة جورجيا، في الدراسة الجديدة للاستعداد لتفشي الوباء، فضلًا عن تحديد العديد من الخيارات الواعدة لتطوير اللقاحات.

التطعيم وسيلة الدفاع ضد الفيروسات

التعمق في البحث عن لقاحات جديدة ضد إنفلونزا الطيور، يُظهر أن التطعيم يظل وسيلة الدفاع الأساسية ضد انتشار هذه الفيروسات، وفق عالم الفيروسات فاكسن، أحد العلماء الباحثين في الدراسة، التي نشرتها مجلة «Human Vaccines & Immunotherapeutics»، وتبين أن اللقاحات تم تطويرها باستخدام نسخ ميتة من الفيروس، وأظهرت الاختبارات التي أجريت على الفئران المصابة بفيروس H5N1، أنها توفر مستويات عالية من الحماية.

عادة ما تخلق هذه اللقاحات، استجابة مناعية أكثر شمولًا، كما حققت نتائج جيدة ومشجعة ضد H5N1، ولكن يتم نشر هذه اللقاحات، إذا لزم الأمر، مما يتطلب التعاون عبر العديد من البلدان والوكالات المختلفة، وهو ما تعمل منظمة الصحة العالمية على ضمانه خلال الفترة الحالية، وفق ما أوضحته عبر موقعها الرسمي.

الإصابة بإنفلونزا الطيور

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن إنفلونزا الطيور من الفيروسات التي تنتشر بين الأشخاص، وبعد وفاة شخص بها من المتوقع أن تتفشى أكثر، خاصة أن الطيور منتشرة بكثرة داخل المنازل، وتحدث الإصابة بعد أن يكون الشخص على اتصال وثيق لفترة طويلة وغير محمي مع الطيور المصابة ثم يلمس فمه أو عينيه أو أنفه.