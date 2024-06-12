أسعار لابتوب استيراد 2024 لراغبي شراء هدايا لأبنائهم.. أقل من 15 ألف جنيه

على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبح استخدام أجهزة الحاسوب والإنترنت أمرا لا يمكن الاستغناء عنه في كل مجالات الحياة، سواء كانت في العمل أو التعليم أو الترفيه، الأمر الذي يجعل الكثيرين يهتمون بمعرفة أسعار اللابتوب في سوق الإلكترونيات، وتحديدا الاستيراد، حتى يتمكنوا من شراء ما يرغبون به وفق الإمكانيات المطلوبة لديهم.

وتختلف أسعار اللابتوب استيراد في سوق الأجهزة الإلكترونية وفق عدة أشياء، أبرزها مساحة اللابتوب وسعة الهارد، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار اللابتوب استيراد 2024، وفق مواقع التسوق الإلكتروني، كالتالي:

أسعار اللابتوب استيراد 2024

- لابتوب لينوفو ثينك باد 14 L: يتراوح سعره بين 8000 و8700 جنيه.

- لابتوب لينوفو ثينك باد 485 A: يتراوح سعره بين 9000 و9800 جنيه.

- أسعار لابتوب ديل لاتيتيود 5490: يتراوح سعره بين 10000 و10500 جنيه.

- أسعار لابتوب ديل لاتيتيود 5400: يتراوح سعره بين 10500 و11000 جنيه.

- لابتوب توب اتش بي برو بوك 645: يتراوح سعره بين 10700 و11000 جنيه.

- لابتوب ديل لاتيتيود 7480: يتراوح سعره بين 11000 و11500 جنيه.

- لابتوب ديل لاتيتيود 7400 - انتل كور i5: يتراوح سعره بين 11000 و11600 جنيه.

- لابتوب ديل لاتيتيود 5490 إنتل كور i5: يتراوح سعره بين 11500 و12000 جنيه.