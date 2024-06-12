أول لقطات من حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي.. ظهور الكابيتانو | عاجل

يحتفل اليوم، محمد هاني، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بزفافه على حبيبة أبو الفتوح، شقيقة زوجة حسام غالي، قائد الفريق السابق وعضو مجلس الإدارة الحالي، في حفل بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة.

اللقطات الأولى من حفل زفاف محمد هاني وحبيبة أبو الفتوح

ظهر محمد هاني وهو يرتدي بدلة بيضاء اللون، بينما ظهرت العروس بفستان زفاف منفوش، خلال لحظة الـ«first look» للعروسين.

وجمعت قصة حب بين الثنائي، حيث احتفلا بخطبتهما عام 2020، قبل أن يحتفيا بزفافهما اليوم.

حسام غالي ينشر صورا من حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجته

في المقابل، نشر حسام غالي أول صورة له من حفل الزفاف رفقة نجله، من خلال خاصية «ستوري» عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وحرصت لميس، شقيقة العروس وزوجة حسام غالي، على الاحتفاء بزفاف شقيقتها، من خلال نشر صورة قديمة تجمعهما عبر حسابها، معلقة: «بنتي عروسة، حبيبة قلبي».

ويحتفل محمد هاني بزفافه اليوم، بحضور نجوم الكرة، ولفيف من أبرز شخصيات المجتمع، بعد 24 ساعة فقط من عودته من رحلة غينيا، رفقة منتخب مصر.

وكان الفراعنة عادوا بالتعادل مع غينيا بيساو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، ليقتربوا خطوة جديدة نحو التأهل للمونديال.