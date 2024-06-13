«علشان ماتستهلكش كهرباء كتير».. نصائح مهمة عند شراء مبرد الهواء

خلال درجات الحرارة المرتفعة، يلجأ الكثير من الأشخاص إلى شراء مبرد لتلطيف الأجواء والتخفيف من درجات الحرارة في المنزل، ولكن قبل شرائه هناك بعض النصائح التي يجب عليهم اتباعها من أجل عدم استهلاك فاتورة الكهرباء.

هناك العديد من الحيل والنصائح التي تساعد على تقليل استهلاك مبرد الهواء لفاتورة الكهرباء، ومنها يجب الحفاظ على تنظيف المبرد قبل بدء الصيف، حيث يجب أن يقوم الأشخاص بصيانة وقائية، وأيضا التأكد من جاهزية وحدة التكييف لاستقبال الصيف من خلال الصيانة الدورية، وفقا لما ذكره موقع «time» الأمريكي.

حيل لتقليل استهلاك المبرد للكهرباء

من الضروري غلق جميع منافذ المنزل وأيضا فتحات التهوية في الغرفة التي يعمل فيها التكييف وذلك لأن فتح المنازل يساعد على زيادة استهلاك الكهرباء بالتالي تزيد الفاتورة بسبب محاولة التكييف ضبط درجة الحرارة في مساحة أكبر من طاقته.

تنظيف مرشح التكييف لتسهيل عملية مرور الهواء النظيف، من الطرق التي تساعد على تقليل استهلاك الكهرباء، وذلك لأنها تساعد على التقليل من الطاقة المستخدمة في إجبار الهواء للدخول، حيث يجب فعل ذلك ىكل أسبوعين على الأقل.

استخدام زجاج عاكس للحرارة لتقليل حرارة الغرف، من الطرق التي تساعد على تقليل استهلاك مبرد الهواء للكهرباء، وأيضا يجب الحرص على شراء الأنواع ذات قطع الغيار ومراكز الصيانة المتوفرة.

وحدات ذات كفاءة عالية

ويجب على الأشخاص قبل شراء مبرد الهواء اختيار نظام التكييف الذي يفضل أن يكون عالي الكفاءة، وذلك لأن الوحدات ذات الكفاءة العالية تعيش لفترة طويلة، وأيضا من الضروري الاطلاع على خطط الخدمة والضمانات التي تكون خاصة لكل خيار، فضلا عن التأكد من أنه سيكون بإمكان الشخص الوصول إلى الأجزاء الضرورية لإصلاح النظام لسنوات.