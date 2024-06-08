روابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بمحافظات الدلتا عن شهر يونيو 2024

يسعي مشتركو شركات الكهرباء بمنطقة الدلتا إلى التحري عن الطرق التي أتاحتها شركتي توزيع الكهرباء بشمال وجنوب الدلتا للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو 2024 بنطاق محافظات «الدقهلية، وكفر الشيخ، دمياط والغربية والمنوفية والقليوبية»

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو 2024 بالدلتا

وتستعرض «الوطن» الخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركون الواقعين بنطاق محافظات الدلتا للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو الجاري 2024 من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة، وجاءت كالتالي:

روابط الاستعلام عن قيمة استهلاك الكهرباء بالدلتا

الخطوة الاولي

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بشركة شمال الدلتا عن شهر يونيو الجاري 2024، وفضلا عن توفير رابط آخر لمعرفة فاتورة الكهرباء بشركة جنوب الدلتا.

الخطوة الثانية

اختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير.

الخطوة الثالثة

اختيار اسم المحافظة التي يسكن بها.

الخطوة الرابعة

اختيار اسم هندسة الكهرباء التي يتبعها.

الخطوة الخامسة

اختيار المنطقة التابع لها.

الخطوة السادسة

إدخال رقم الحساب الخاص به.

الخطوة السابعة

الضغط على كلمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء.

الخطوة الثامنة

استكمال إجراءات الدفع.