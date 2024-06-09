لإصدار فاتورة صحيحة.. طرق تسجيل قراءة عدادات الكهرباء عن شهر يونيو 2024

حددت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددًا من الآليات لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية والميكانيكية القديمة عن استهلاك شهر يونيو 2024، بجميع فروع وإيرادات وشبكات شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات للقضاء على القراءات الشاذة والوهمية، لضمان إصدار فاتورة صحيحة معبرة عن الاستهلاك الفعلي للمشترك ودون أخطاء.

طرق إدخال قراءة عداد الكهرباء عن شهر يونيو 2024

وكشفت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن 4 طرق تمكن المشتركين من إدخال قراءة عداد الكهرباء عن شهر يونيو 2024 كالتالي:

** الطريقة الأولى:

- يمكن إدخال قراءة عداد الكهرباء من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121.

** الطريقة الثانية:

- زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لشركة توزيع الكهرباء التابع لها من خلال هذا الرابط: https://www.eehc.gov.eg/eehcportal/.

** الطريقة الثالثة:

- تحميل تطبيق القارئ الذكي لعداد الكهرباء واستخدامه بإدخال القراءة الخاصة بك.

الطريقة الرابعة:

- من خلال خدمة تسجيل قراءة استهلاك العداد الشهرية عبر تطبيق هواتف الأندرويد، والمتاح في نطاق شركة القناة وشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والتي تضم 11 محافظة.

تسجيل قراءة عداد الكهرباء عن شهر يونيو 2024 باستخدام الهاتف المحمول

وأعلنت شركة «شعاع» للخدمات العامة المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء عن شهر يونيو 2024 بشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تطبيق «القارئ الذكي»، للقضاء على القراءات الشاذة وتسجيل قراءة عداد الكهرباء باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمشتركين للوصول إلى فاتورة صحيحة تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين.

خطوات استخدام تطبيق شعاع لتسجيل قراءة عداد الكهرباء عن شهر يونيو 2024

- يحمل المستخدم التطبيق الذي يحمل اسم shoaa عبر «جوجل بلاي».

- بعد تثبيت التطبيق على الموبايل، اختار «إنشاء حساب جديد».

- حدد شركة التوزيع الخاصة بك سواء «شمال القاهرة أو جنوب القاهرة أو البحيرة أو شمال الدلتا أو جنوب الدلتا أو مصر الوسطى أو مصر العليا أو الإسكندرية أو القناة».

- يدخل المستخدم بياناته، وهي الاسم كما هو موجود بإيصال الكهرباء، والبريد الإلكتروني ورقم الموبايل، واختيار كلمة مرور.

- يحدد المستخدم الإدارة أو الهندسة الخاصة به والمكتوبة في إيصال الكهرباء.

- يصور المستخدم إيصال الكهرباء، والضغط على كلمة «إرسال الطلب».

- يرسل رسالة للمشترك بقبول طلبه، ويستطيع الدخول بعد ذلك بالاسم وكلمة المرور التي أدخلها.

- يصور المستخدم قراءة العداد بالتقاط صورة لها عبر الموبايل، والحرص على إرسالها من يوم 29 إلى يوم 3 في الشهر الجديد، لضمان انتظام دورة الكشف، وتحقيق الاستهلاك العادل.