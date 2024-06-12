فريد زهران يهنئ «التنسيقية» بعيدها السادس: تجربة شبابية واعدة

تقدم فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالنيابة عن أعضاء الحزب، بكل التهنئة والتحية إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيسها.

هناك دومًا حاجة إلى وجود حد أدنى من الاتصال والتواصل

وأوضح زهران، في بيان له، أن هذه التجربة الشبابية الواعدة، والتي ساهم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في بنائها وتأسيسها منذ اليوم الأول كمنصة حوار واتصال وتواصل فعالة بين كل أطراف المشهد السياسي، أثبتت بمرور السنوات أن الحوار حالة دائمة ومطلوبة في العمل السياسي، وأن هناك دومًا حاجة إلى وجود حد أدنى من الاتصال والتواصل من الممكن أن يتم بناؤه بما يفضي إلى مجال سياسي مستقر وفاعل يشارك به جميع الأطراف على اختلافاتهم السياسية واختلاف مواقعهم بين المعارضة والموالاة.

«التنسيقية» بذلت جهودا في العفو عن المحبوسين في قضايا رأي

وأضاف رئيس المصري الديمقراطي الاجتماعي: لا يفوتنا أيضًا أن نشيد بما بذلته التنسيقية من جهود بخصوص العفو عن المحبوسين على ذمة قضايا رأي، وهو دور نتمنى له أن يزيد عما هو عليه بكثير.

واختتم زهران تصريحه قائلًا: التهنئة والتحية والتقدير مرة أخرى للتنسيقية وأعضائها وتمنياتنا بمزيد من التوفيق والنجاح.