ظاهرة جوية تضرب البلاد وتستمر 48 ساعة.. 10 نصائح للتعامل معها

اختلاف وتفاوت في درجات الحرارة، يومًا تلو الآخر، الأمر الذي من المقرر استمراره الأيام المقبلة أيضًا، وذلك نتيجة تأثر البلاد بظاهرة جوية خلال الـ48 ساعة المقبلة، الأمر الذي يتطلب التعامل معها بحذر تام، لتجنب مخاطره، لذلك نوهت هيئة الأرصاد الجوية عنها عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

وجَّهت هيئة الأرصاد تحذيرًا بشأن ظاهرة جوية، بدأت من يوم الثلاثاء، ومن المقرر استمرارها حتى يوم السبت المقبل، على غرار الـ48 ساعة المقبلة، وتمثلت في وجود مرتفع جوى في طبقات الجو العليا، والذي يصاحبه تيارات هوائية هابطة، تعمل على تسخين الهواء، ما يجعل الجو مشمسًا ويصاحبه في الغالب امتداد لمنخفض جوي، يعمل على رفع درجة الحرارة.

وعلى غرار ذلك وجهت هيئة الأرصاد بعض النصائح يمكن الامتثال لها للتعامل مع تلك الظروف الجوية ويمكن تناولها على النحو التالي:

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

الإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه.

ومن جانبها، وجهت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال حديثها لـ«الوطن»، بعض النصائح للتعامل مع الموجة الحارة، وهي كالتالي:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الظهيرة.

عدم الوقوف تحت أشعة الشمس لأطول فترة.

الحرص على التواجد في أماكن جيدة التهوية.

ضرورة متابعة النشرات الجوية بصفة يومية.

كما وجَّهت هيئة اليونيسيف مجموعة من النصائح الأخرى، لتفادي أضرار الموجة الحارة والتي تمثلت فيما يلي: