«الأرصاد الجوية»: انكسار الموجة شديدة الحرارة أول أيام عيد الأضحى

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه بداية من الأمس واليوم بدأت موجة حارة وارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة كبداية لموجة شديدة الحرارة على المحافظات المصرية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت «غانم»، أن أيام الخميس والجمعة والسبت ستشهد ذروة الارتفاعات في قيم درجات الحرارة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

وقالت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج «كل الزوايا»، عبر شاشة «أون»، أنه من المتوقع أن تشهد مصر ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة نتيجة التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية وامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ومن المتوقع أن تسجل العظمى غدًا الخميس على القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الحرارة تصل يومي الجمعة والسبت لـ43 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، وترتفع على محافظات الصعيد لتسجل العظمى 48 درجة مئوية.

وأشارت إلى أنه مع يوم الأحد المقبل، أول أيام عيد الأضحى، سيبدأ الانخفاض في الحرارة بمعدل 4 درجات مئوية، لكن الإحساس بالطقس يظل شديدة الحرارة.