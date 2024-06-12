وظائف خالية براوتب تصل إلى 7 آلاف جنيه.. الشروط ورابط التقديم

كشف موقع توظيف مصر، عن حاجة إحدى شركات التوزيع بمحافظة الجيزة، لمجموعة من الموظفين للعمل لديها كمندوبي تسليم وتوزيع مواد غذائية، وحددت أن الوظيفة متاحة للحاصلين على مؤهلات متوسطة، براوتب تصل إلى 7 آلاف جنيه.

شروط وظائف بشركة توزيع مواد غذائية

تطلب الشركة موظفين للعمل في أفرعها، بمناطق الجيزة والهرم وفيصل، بشرط توافر الشروط التالية:

- مستوى الخبرة: متوسطة من سنة إلى 3 سنوات.

- الجنس المطلوب: ذكور.

- السن المطلوب: يبدأ من 20 إلى 35 سنة.

- المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات.

- المقدرة على تسليم المنتجات الغذائية للعملاء.

- يشترط موقف محدد من التجنيد.

مميزات الوظيفة

يحصل المقبول بتلك الوظيفة على راتب مجزٍ يتراوح بين 4 آلاف و7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى تأمين الاجتماعي.

ويمكن التقديم على الوظيفة من خلال الدخول على موقع توظيف مصر من هنـــــــا، ثم الضغط على تقدم للوظيفة وملء الاستمارة التي ستظهر أمامك بعد تسجيل الدخول في الموقع، إن لم يكن لديك حساب عليه من قبل.