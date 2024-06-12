«راعي مصر» تطلق مبادرة الـ3 آلاف كرتونة لدعم الأولى بالرعاية في 7 محافظات

أطلقت مؤسسة راعي مصر للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مبادرة الـ3 آلاف كرتونة غذائية، لتوزيعها شهريا على 3 آلاف أسرة في المحافظات.

إطلاق المبادرة في 7 محافظات

وأكدت مؤسسة راعي مصر، في بيان اليوم، أن المرحلة الأولى من المبادرة تضم 7 محافظات، هي القاهرة والدقهلية والجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج والقليوبية، مشيرة إلى أن الكرتونة تضم سلعا غذائية ودواجن سيتم توزيعها بشكل شهري على كل أسرة من الأسر الأولى بالرعاية لمدة عام.

وذكرت المؤسسة، أنها تقوم بمسح ميداني في المناطق الأكثر احتياجًا لتحديد الأسر التي تستحق الدعم حتى تذهب الخدمة لمستحقيها.

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة راعي مصر لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا في القرى الأكثر احتياجا بالمحافظات.