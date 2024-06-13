لمن يجيد الطبخ.. وظائف خالية براتب 20 ألف جنيه

كشف موقع توظيف مصر عن حاجة إحدى الشركات الخاصة إلى موظفين، للعمل لديها في مجال الطهي «شيف طباخ» بالخارج، وذلك يتطلب توفر مجموعة من الشروط مع الخبرة في هذا المجال، مقابل الحصول على راتب 20 ألف جنيه.

المهارات الفنية والعملية

الخبرة في الطهي بكميات كبيرة.

إتقان تقنيات الطهي المختلفة بما في ذلك الطبخ بالبخار، الشوي، السلق، القلي، والخبز.

فهم الاحتياجات الغذائية المختلفة وضمان توفير وجبات متوازنة وصحية.

الإدارة والتنظيم الجيد.

الحفاظ على نظافة وترتيب المطبخ والمخازن.

إدارة المخزون.

يفضل الحصول على شهادة أو دبلوم في فنون الطهي أو تخصص ذو صلة.

خبرة عملية سابقة في مطاعم أو مصانع أو منشآت غذائية كبيرة.

الدقة في إعداد الوصفات وتقديم الأطباق.

الصبر والمرونة.

القدرة على التكيف مع الظروف المختلفة والتغييرات المفاجئة في بيئة العمل.

القدرة على التواصل بفعالية مع فريق العمل والإدارة.

التعاون مع الزملاء والمساعدين في بيئة عمل صناعية.

معايير الصحة والسلامة الالتزام بمعايير النظافة والسلامة الغذائية.

القدرة على الوقوف لفترات طويلة والعمل في بيئات حارة وسريعة الإيقاع.

التقديم على الوظيفة

ويمكنك معرفة المزيد من التفاصيل حول الوظيفة من خلال الدخول على موقع توظيف مصر من هنـــــــا، والتقديم من خلال الاتصال على الرقم: 01028888007 لحجز مقابلة العمل.